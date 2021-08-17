banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

Samsun’da bar kurşunlamaya 2 tutuklama

Samsun’da bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Asayiş 17.08.2021, 17:31
Samsun’da bar kurşunlamaya 2 tutuklama

Samsun’da bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir barda önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bara tabanca ve tüfekle ateş eden saldırganlar ardından olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayla ilgili 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınan 4 kişi serbest bırakılırken, E.K.(29) ve B.Ç.(23) ise bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. ve B.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
31°
açık