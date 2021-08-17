Samsun’da bar kurşunlamaya 2 tutuklama

Samsun’da bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir barda önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bara tabanca ve tüfekle ateş eden saldırganlar ardından olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayla ilgili 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınan 4 kişi serbest bırakılırken, E.K.(29) ve B.Ç.(23) ise bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. ve B.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.