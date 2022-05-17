Samsun’da avukata saldırı anı kamerada

Samsun’da bürosunun yanındaki lokantada müvekkili ile görüşen avukata 4 kişinin saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun’un Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliyesi yanındaki bir lokantada dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından Adem Erol kendisini telefonla arayan müvekkili ile avukatlık bürosunun yanındaki lokantada buluştu. Buraya gelen müvekkilinin hasımları olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğrayan Adem Erol saldırganlardan birinin silah kabzası ile kafasına vurması sonucu kanlar içinde kalarak hastanelik oldu. Yaralı avukat ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müvekkili ile konuşurken bir anda içeri gelen 4 kişinin kendisine saldırdığını ve saldırganlardan birinin silah kabzası ile kafasına vurduğunu söyleyen Adem Erol, "Ofisimdeydim. Müvekkilim telefonla arayarak görüşmek için yemeğe davet etti ve burada görüşmeye gittim. Daha gideli bir dakika olmuştu. Lokantaya gelen müvekkilimin hasmı 4 kişinin saldırısına uğradım. Silah kabzası ile kafama vurup kaçtılar" dedi.

Avukata saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde avukata saldırılması, saldırganlardan birinin avukatın masasında oturanlardan birinin belindeki silahı alması görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.