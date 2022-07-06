banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Samsun’da arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi gele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Samsun’da jandarma KOM Şube tarafından arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Asayiş 06.07.2022, 13:42
Samsun’da arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi gele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Samsun’da jandarma KOM Şube tarafından arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun’un Ayvacık ilçesinin Meşelidüz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ayvacık İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, kenevir bitkisi ettiği bilgi edinilen 26 yaşındaki G.A.’yı takibe aldı. Jandarma ekipleri arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi ele geçirirken olayla ilgili G.A.yı gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen G.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu