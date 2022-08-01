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Samsun’da arazi kavgası: 2 yaralı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Asayiş 01.08.2022, 20:23
Samsun’un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Çarşamba ilçesi Oymalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. ile İ.A. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı çatışma çıktı. Av tüfeği ve tabanca ile birbirlerine ateş açan C.A. kasığından, İ.A. ise kafasından yaralandı. Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.