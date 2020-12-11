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Samsun’da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi gözaltına alındı
Samsun’da araçlarında kokain, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş 11.12.2020, 11:27
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Samsun’da araçlarında kokain, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.T. ve Ç.K.’nin içinde bulunduğu araçta yaptıkları aramada satışa hazır 11 paket halinde 8,23 gram kokain, 8,46 gram esrar ve 22 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili T.T. ve Ç.K. gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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