Samsun’da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda apart dairede saklanan metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 1’i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptıkları takip sonucu Samsun’a getirilen uyuşturucunun apart dairede saklandığını tespit etti. Narkotik polisi 57 plakalı araç ile araçta bulunan şahısların evlerinde ve apart dairede arama yaptı. Yapılan aramada 651,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen B.T. adlı kadın ile M.E., B.T., İ.K., U.E., E.T. ve O.A. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.