Samsun’da alt geçitte kaza: 2 yaralı

Samsun’da alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Alt Geçit otogar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Sançar idaresindeki 20 KF 412 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarptı. Bu sırada Kazım Kırmaçı idaresindeki 55 AEF 125 plakalı otomobil de kaza yapan otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan Necmiye Yerli ve Çiğdem Emine Aslan, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.