Samsun’da aile faciası: 2 ölü

Samsun’da cinnet geçiren bir kişi evlerinde önce 2 çocuk annesi eşini öldürüp daha sonra da aynı tüfekle kendini vurup intihar etti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet geçiren 36 yaşındaki Mustafa Düzgün giriş kattaki evlerinde önce 2 çocuk annesi eşi 33 yaşındaki Emel Düzgün’ü vurarak öldürüp aynı tüfekle kendini vurarak intihar etti. Evin bahçesinde oyun oynayan Düzgün çiftinin 7 ve 4 yaşındaki çocukları silah sesini duyunca eve koştular. Korkunç manzara ile karşılaşan çocuklar çığlık atıp üst katta oturan dedesi Mehmet ile babaannesi Emine’ye haber verip yardım istediler. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Düzgün çiftinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

Oğlu ve gelinin ölüm haberini alan baba Mehmet Düzgün ile anne Emine Düzgün olayın olduğu evin önünde feryat edip gözyaşı döktüler.

Tepecik Mahallesi Muhtarı Osman Kocabıçak olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, " Mustafa komşumuz olur. Arkadaşımız önce eşini vurduktan sonra kendisini vurarak intihar etmiş. Mustafa arkadaşımızın zaten psikolojik sorunları vardı. daha önce yaşadıklarının da etkisi var bunda. Daha önce kardeşinin bir tanesi kamyon kazasında hayatını kaybetti. Diğer kardeşi de 1-2 sene önce trafik kazasında vefat etti. Ondan sonra da psikolojik sorunlar yaşıyordu. Şimdi de söyle bir olay gerçekleşti. Üzgünüz" dedi.