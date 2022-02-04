Samsun’da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun’da yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzin Odabaş idaresindeki 52 BE 940 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Güzin Odabaş, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.