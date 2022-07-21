banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı
Yüzbinlerce kişinin beklendiği festivale katılım şoku
Yüzbinlerce kişinin beklendiği festivale katılım şoku
Mansur Yavaş'tan harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama
Mansur Yavaş'tan harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama
Amasya kirazına coğrafi işaret
Amasya kirazına coğrafi işaret

Samsun’da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Samsun’da bir araçta arama yapan polis 940 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Asayiş 21.07.2022, 22:11
Samsun’da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Samsun’da bir araçta arama yapan polis 940 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada değişik markalarda gümrük kaçağı 940 paket sigara ele geçirdi. Olayla ilgili T.Y. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
25°
açık