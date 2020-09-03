Samsun’da 81 kilo esrar ve 2 bin 600 kök kenevir ele geçirildi
SAMSUN’DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAPSAMINDA 81 KG KUBAR ESRAR MADDESİ VE 2 BİN 600 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.
Samsun’da jandarmanın uyuşturucu operasyonları kapsamında 81 kg kubar esrar maddesi ve 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Samsun İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Narkotik Köpeği ‘Ozon’ ile Çarşamba ilçesinde başlatılan eş zamanlı operasyon sonucunda; ev, eve ait eklentiler ile kendisine farklı mısır tarlalarında, yaklaşık 81 kg kubar esrar maddesi ile dikili vaziyette boyları 3 metreyi bulan 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca esrar maddeleri ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 adet elektronik terazi elde edildi.
Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.
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