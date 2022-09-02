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Samsun’da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi
Samsun’da 8 üniversite öğrencisi kamp yaptıkları yerde yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.
Asayiş 02.09.2022, 16:53
Samsun’da 8 üniversite öğrencisi kamp yaptıkları yerde yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce’den Samsun’a kampa gelen üniversite öğrencilerinden oluşan kafilede yer alan B.Y.(18), E.Y.(23), B.Ü.(20), Z.A.(19), S.G.(19), İ.E.(21), İ.T.(20) ve E.E.(21), kampta yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlenen 9 öğrenci 19 Mayıs Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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