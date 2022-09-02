banner591

banner590

banner547

Son Dakika

Samsun’da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi

Samsun’da 8 üniversite öğrencisi kamp yaptıkları yerde yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Asayiş 02.09.2022, 16:53
Samsun’da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi

Samsun’da 8 üniversite öğrencisi kamp yaptıkları yerde yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce’den Samsun’a kampa gelen üniversite öğrencilerinden oluşan kafilede yer alan B.Y.(18), E.Y.(23), B.Ü.(20), Z.A.(19), S.G.(19), İ.E.(21), İ.T.(20) ve E.E.(21), kampta yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlenen 9 öğrenci 19 Mayıs Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
6. Liverpool 5 8
7. Leeds United 5 8
8. Fulham 5 8
9. Southampton 5 7
10. Chelsea 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0
29
az bulutlu