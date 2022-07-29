banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Buğday hasadı yüz güldürdü
Buğday hasadı yüz güldürdü

Samsun’da 70 bin dal geçersiz bandrollü boş makaron ele geçirildi

Samsun’dan kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen operasyonda 70 bin dal geçersiz bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Asayiş 29.07.2022, 18:19
Samsun’da 70 bin dal geçersiz bandrollü boş makaron ele geçirildi

Samsun’dan kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen operasyonda 70 bin dal geçersiz bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Atakum ilçesi Turgut Özal Yurdu önü Atatürk Bulvarı üzerinde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 70 bin dal geçersiz bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Y., İ.Y. ve S.D. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
açık