Samsun’da 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından hastanelik oldu

Samsun’da 5’i çocuk 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelik odu.

Olay, Havza ilçesinin Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde ısınmak için semaveri odalarına alan aile gece uyurken karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen D.K., eşi B.K. ile çocukları G.S.K. (9), D.E.K. (7), Ş.N.K. (13), E.K.(6) ve Y.K. (12) Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.