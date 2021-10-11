Samsun’da 7 bin 600 adet kaçak makaron ve 93 kilo tütün ele geçti

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir ikamete yapılan aramada 7 bin 600 adet kaçak makaron ve 93 kilo kaçak tütün ile 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında Canik ilçesi Hasköy Mahallesindeki bir ikamet ve müştemilatına operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 7 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 3 adet sigara sarma makinesi ve 93 adet 1 kiloluk paketler halinde bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şahsa yasal işlem başlatıldı.