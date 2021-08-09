Samsun’da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun’da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, İstanbul’dan kargo yolu ile uyuşturucu madde getirildiği bilgisi alındı. Bilgi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, şüpheli M.G.’yi 7 bin 336 kapsül sentetik ecza ile yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.