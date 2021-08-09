banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti

Samsun’da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun’da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 09.08.2021, 15:48
Samsun’da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun’da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, İstanbul’dan kargo yolu ile uyuşturucu madde getirildiği bilgisi alındı. Bilgi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, şüpheli M.G.’yi 7 bin 336 kapsül sentetik ecza ile yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
29°
açık