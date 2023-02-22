Samsun’da 7 bin 200 dal makaron ele geçirildi

Samsun’da KOM polisi tarafından bir ikamete yapılan operasyonda gümrük kaçağı 7 bin 200 dal makaron ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadim ilçesi Kalkancı Mahallesi’nde bulunan bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada 7 bin 200 dal doldurulmuş makaron sigara ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli K.S. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.