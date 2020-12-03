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Samsun’da 6 bisiklet hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun’da 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 03.12.2020, 13:55
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Samsun’da 6 bisiklet hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun’da 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Cumhuriyet, Mimarsinan ve Yeni Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen S.T.D.(18) ve M.E.S.(16) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.T.D. Recep Tokur Polis Merkezi’ne, M.E.S. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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