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Samsun’da 6 bisiklet hırsızlığına 2 gözaltı
Samsun’da 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 03.12.2020, 13:55
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Samsun’da 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Cumhuriyet, Mimarsinan ve Yeni Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen S.T.D.(18) ve M.E.S.(16) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.T.D. Recep Tokur Polis Merkezi’ne, M.E.S. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.