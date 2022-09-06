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Samsun’da 5. katın penceresinden düşen şahıs öldü
Samsun’da 5. kattaki pencereden düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 06.09.2022, 17:48
Samsun’da 5. kattaki pencereden düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katın penceresinden düşen Tolgahan E. (37) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tolgahan E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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