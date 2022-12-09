Samsun’da 5 bin 666 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun’da narkotik polisi tarafından 5 bin 666 adet sentetik ecza ve 2 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki ikametlerinden irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi üzerine B.A.E. ve B.G. isimli şahısların müşterek kullandığı ikamette operasyon düzenledi. Yapılan aramada 5 bin 666 kapsül sentetik ecza hap ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili B.A.E. ve B.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.