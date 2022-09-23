Samsun’da 48 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 48 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 48 bin dal doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.G. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.