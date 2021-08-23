Samsun’da 46 bin 600 dal kaçak makaron ele geçirildi: 4 gözaltı

Samsun’da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 46 bin 600 dal kaçak makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 46 bin 600 dal doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.