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Samsun’da 434 uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltında

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi 434 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Asayiş 14.08.2021, 15:18
Samsun’da 434 uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltında

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi 434 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine K.Ç.’yi takibe aldı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıs Belediyeevleri Mahallesi’nde 434 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakalandı. Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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