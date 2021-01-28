Samsun’da 42 gündür kayıp olan kadını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulunmasının ardından cinayet faili olarak gözaltına alınan şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinden 17 Aralık’ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık’ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün’den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem Coşkun gözaltına alındı. Muharrem Coşkun suçunu itiraf etti ve dün gece cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün’ün cesedi Samsun’un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’ndaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Cinayet zanlısının Arzu Aygün’ü tabancayla kafasından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.