Samsun’da 40 kişinin tutuklandığı suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama daha

Samsun’da 40 kişinin tutuklandığı suç örgütü operasyonuyla ilgili firarda oldukları ileri sürülen 2 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "silahlı organize suç örgütü kurarak tasarlayarak adam öldürme/azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, kundaklama, tehdit, ikamet kurşunlama, 6136 SKM, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik 8 Mart’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmanın firari şüphelilerinden olup haklarında yakalama kararı bulunan E.U. ve U.G. de KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde 3 gün önce İstanbul’da üzerlerinde bulunan sahte kimlik ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Samsun’a getirilen E.U. ve U.G., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.U. ve U.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 2 kişinin de tutuklanmasıyla operasyonda tutuklu sayısı 42’ye çıktı.