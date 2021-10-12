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Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Asayiş 12.10.2021, 18:08
Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ve 610 paket 1 kiloluk bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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