Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir depoda yapılan aramada 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ve 610 paket 1 kg’lık bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyon neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.