Samsun’da 4 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 651,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip sonucu Samsun’a getirilen uyuşturucunun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde bir apart dairede saklandığını tespit etti. Narkotik polisi 57 plakalı araç ile araçta bulunan şahısların evlerinde ve apart dairede arama yaptı. Yapılan aramada 651,40 gram metamfetamin ele geçirilirken, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen B.T. adlı kadın ile M.E., B.T., İ.K., U.E., E.T. ve O.A. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 7 kişi, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.T., M.E., E.T. ve U.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, B.T. adlı kadın ile İ.K. ve O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.