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Samsun’da 4 gün süren sazlık yangını
Samsun’da koruma altındaki Simenit Gölü’nde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, 4 günün sonunda söndü.
Asayiş 07.01.2021, 12:48
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Samsun’da koruma altındaki Simenit Gölü’nde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, 4 günün sonunda söndü.
Alınan bilgiye göre, Samsun’un Terme ilçesinde yaban hayatı koruma sahası içerisinde bulunan Simenit Gölü’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan ateş sonucu sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle şiddetlenen yangına, itfaiye ekipleri bölgenin bataklık olmasından dolayı müdahale edemedi. Gölardı Orman İşletme Şefliği ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından sürekli olarak kontrol edilen yangının önü, etrafında bulunan orman arazisine sıçramaması için toprakla kesildi. Geniş alana yayılan sazlık yangınında bir kısım bölgedeki ağaçlar kül olurken yangında hayvanların da telef olduğu bilgisine ulaşıldı.Koruma altındaki bölgede alevler 4. günde son buldu.
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