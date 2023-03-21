Samsun’da 4 gıda işletmesine para cezası

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, vatandaşlar tarafından Alo 174 Gıda Hattı’na yapılan ihbarlar neticesinde 2023 yılı başından itibaren 140 bildirim alındığını ve yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi sonucunda 4 işletmeye idari para cezası uygulandığı söyledi.

Ramazan ayına günler kala Samsun’da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor. Gıda maddelerinin güvenliğine yönelik denetimlerin devam ettiğini söyleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "İl Müdürlüğü olarak yılbaşından bugüne kadar, 2022 yılı ramazan ayı denetimleri de dahil olmak üzere Samsun genelinde 3 bin 500 gıda işletmesi denetlenmiş olup, yapılan bu denetimler neticesinde 157 adet gıda numunesi alınmış ve denetimlerde uygunsuzluk görülen işletmelere 5996 Sayılı Kanun kapsamında 16 adet idari işlem karşılığında 280 bin 83 TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımız tarafından Alo 174 Gıda Hattı’na yapılan ihbarlar neticesinde 2023 yılı yılbaşından itibaren 140 bildirim alınmış olup, yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi sonucunda 4 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ramazan ayı nedeni ile halkımızın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, tüketimi artacak ürünlerin (özellikle unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri vb.) üretimini/satışını yapan işletmelerin denetimlerine ağırlık verilecektir. Bu kapsamda tüketicilerin de ürün satın alırken ürünün üzerindeki etiket bilgilerini kontrol etmeleri, son tüketim tarihi geçmiş ürünleri almamaları gerekmektedir. Satış noktalarından teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan, açıkta satılan gıdalar ile ambalajı yırtılmış, bozulmuş ve deforme olmuş ürünlerin kesinlikle satın alınmaması gerekmektedir. Bunlara ek olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmemiz için gıda ürünleri ile ilgili şikayetlerin Alo 174 Gıda Hattına bildirilmesi gerekmektedir. Yeni afetlerden uzak, yaralarımızı saracağımız, bereketli bir ramazan ayı diliyorum" dedi.