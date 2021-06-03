Samsun’da 4 bin 736 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun’da 4 bin 736 adet sentetik ecza ile yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen H.A.ve E.T.’nin müşterek kullandıkları Selahiye Mahallesi’ndeki ikamette operasyon düzenledi. Yapılan aramada 4 bin 736 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen H.A., E.T. ve İ.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.