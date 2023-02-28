Samsun’da 39 bin 400 adet makaron ele geçirildi

Samsun’da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 39 bin 400 adet boş makaron ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Ş.G.’nin kaçak doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri müşterek yaptıkları operasyonda Ş.G.’nin evinde 39 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron ve 1 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.