Son Dakika
Samsun’da 3 kişi bir genci darp ederek montunu gasp etti
Samsun’da kimliği belirsiz 3 kişi yabancı uyruklu genci darp ederek montunu gasp etti.
Asayiş 15.02.2022, 21:20
Samsun’da kimliği belirsiz 3 kişi yabancı uyruklu genci darp ederek montunu gasp etti.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi Irak uyruklu Ahmed H.M.A.H.’nın (22) yanına gelerek saldırıp darp ederek üzerindeki montu alarak gasp etti. Iraklı genç polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.