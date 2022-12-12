Samsun’da 3 günde 148 araç trafikten men edildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 11 bin 739 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 487 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. 148 araç trafikten men edildi.

Samsun’da 9-12 aralık tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı denetim, sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda 27 bin 227 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 6 kişi gözaltına alındı. Aranan 58 şahıs yakalandı. 44 şahsa idari, 18 şahsa da adli işlem yapıldı.

186 iş yeri kontrol edilerek 6 iş yerine işlem yapıldı. 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet mermi, 37 adet kesici/delici alet, 1,06 gram kannabinoid, 80,86 gram metamfetamin, 452,1 gram esrar, 9 adet ekstazi, 5 bin 557 adet sentetik ecza ,1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik ve asayiş yönünden 11 bin 739 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 487 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. 148 araç trafikten men edildi.