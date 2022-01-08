Samsun’da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı ile Mevlana Caddesi kesişimindeki kavşakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. adlı kadın idaresindeki 06 CPP 201 plakalı Ford Ka marka otomobil, fren yaptıktan sonra kayganlaşan yolda kayarak E.E. idaresindeki 55 AEV 676 plakalı Mitsubishi marka pikaba arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan pikap da D.Ş. yönetimindeki 55 ABV 493 plakalı Citroen C4 marka otomobile çarparak refüje çıktı.

Kazada 06 CPP 201 plakalı otomobilin sürücüsü G.K. yaralandı. Yaralı, 112 acil ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili gerekli tutanakları tutup, diğer sürücüler E.E. ve D.Ş.’ye alkol muayenesi yaptıktan sonra ifadelerini almak üzere Gazi Polis Merkezi’ne götürdü.

Kazanın görgü tanıkları ise, “Kadın sürücü frene basınca otomobil kayarak direkt olarak arazi aracına çarptı. Arazi aracı da savrulup, önündeki diğer araca çarptı. Kadın sürücünün kullandığı otomobil de çarpmanın etkisiyle etrafında dönerek kaldırıma vurup durdu. Kazada kadın sürücü yaralandı. İlk görünüşte hayati tehlikesi yoktu. Hava yastığı açılmasından dolayı göğsünde ağrı hissettiğini söylüyordu. Diğer araç sürücülerinde ise yaralanma olmadı” dedi.

Kaza sonrası tek şeridi trafiğe kapanan yol, otomobillerin çekici marifetiyle yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.