Samsun’da 28 bin 298 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Samsun’da polis tarafından 28 bin 298 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetleri çerçevesinde İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’ndeki bir iş yerinde arama yaptı. K.D.C. adlı şahsa ait iş yerinde yapılan aramada, 28 bin 298 kapsül sentetik ecza ve 109 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi K.C. D. ile iş yerinde çalışan Y. K. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen K.C.D. ve Y.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.