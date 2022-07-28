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Samsun’da 26 yaşındaki genç anten kablosu ile asılı halde bulundu
Samsun’da 26 yaşındaki bir genç anten kablosu ile asılı halde ölü bulundu.
Asayiş 28.07.2022, 13:39
Samsun’da 26 yaşındaki bir genç anten kablosu ile asılı halde ölü bulundu.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Ersin K., evinde anten kablosu ile asılı halde ölü bulundu. Olay polise haber verildi. Ersin K.’nin ölümü şüpheli bulundu ve otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.