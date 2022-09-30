Samsun’da 26 şişe el yapımı içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir ikamete yapılan operasyonda 26 şişe el yapımı içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada, 26 şişe el yapımı alkollü içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli S.Y. hakkında 5607 sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.