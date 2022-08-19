Samsun’da 24 yaşındaki genç evinde asılı halde ölü bulundu

Samsun’da 24 yaşındaki genç evlerinde kablo ile asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Murat Can E., yakınları ve evinin kapısının arkasındaki doğalgaz borusuna elektrik kablosu ile asılı halde bulundu. Olay polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.Eve giden polis ve sağlık ekipleri Murat Can E.’nin ölmüş olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.