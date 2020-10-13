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Samsun’da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

SAMSUN'DA NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA 2 EVDE 20 BİN 689 ADET UYUŞTURUCU HAPLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2'Sİ KADIN 5 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ.

Asayiş 13.10.2020, 16:44
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Samsun’da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Samsun’da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 2 evde 20 bin 689 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 2’si kadın 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Kazımkarabekir ile Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini edindiği E.T., S.K. ve Ü.K. ile M.Ç. ve D.T. adlı kadınları yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 20 bin 689 adet sentetik ecza hap ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2’si kadın 5 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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