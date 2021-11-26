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Samsun’da 2 kişiyi öldüren şahsa müebbet ve 18 yıl hapis cezası

Samsun’da 2 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklanan şahıs yargılandığı mahkemece 1 kişiyi öldürmekten müebbet hapis, diğer kişiyi öldürmek suçundan da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 26.11.2021, 16:13
Samsun’da 2 kişiyi öldüren şahsa müebbet ve 18 yıl hapis cezası

Samsun’da 2 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklanan şahıs yargılandığı mahkemece 1 kişiyi öldürmekten müebbet hapis, diğer kişiyi öldürmek suçundan da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Işınsu Sokak’ta 5 Nisan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförlüğü yapan Dursun Asma’nın (54) alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırısına uğrayan Mevlüt Ceylan (53) çenesi ve karnına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, Ümmet Ceylan (61) ise sol gözaltı ve sağ karnından vurularak ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ümmet Ceylan ve Mevlüt Ceylan hayatlarını kaybettiler.

Olaydan sonra polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dursun Asna hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 kişiyi kasten öldürmek suçundan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 81/1 maddesi gereği iki kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Dursun Asma güvenlik önlemi nedeniyle tutuklu bulunduğu Samsun Kapalı Cezaevinden duruşma salonuna gerilmedi. Dursun Asma Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden görüntülü olarak duruşmaya katılarak son savunmasını yaptı. Kendisini 70 bin lira alacağı olduğunu bu parayı vereceklerini söyleyerek olay yerine çağrıldığını iddia eden Dursun Asma kendisinin saldırıya uğradığını bu nedenle ateş ettiğini ileri sürerek verilecek karara saygılı olduğunu ileri sürdü.

Müştekiler vekili Av. Ata Giritli ise, sanığın her iki maktülü kasten öldürdüğünü belirterek cezai indirim uygulanmamasını ve en üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Dursun Asma’yı Ümmet Ceylan’ı öldürmek suçundan müebbet hapis, Mevlüt Ceylan’ı öldürmek suçundan ise tahrik hükümlerini uygulayarak 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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