Samsun’da 2 kişiye uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6’şar hapis

Samsun’da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan haklarında dava açılan 2 kişi yargılandıkları mahkemece 12 yıl 6’şar ay hapis cezası ve 25’er bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen şahıslara yönelik 2019 yılında operasyon düzenledi. Yapılan aramada paketler halinde bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili F.D. ve E.T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılanan F.D. ve E.T. mahkemece 12 yıl 6’şar ay hapis ve ayrıca 25’er bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.