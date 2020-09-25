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Samsun’da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şahıs adliyede

OLAYDA YARALANAN F.B. İLE R.D. GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 25.09.2020, 16:14
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Samsun’da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şahıs adliyede

Samsun’da çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de darp sonucu olmak üzere 2 kişinin hastanelik olduğu olayla ilgili 2’si yaralı 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında baltalı, bıçaklı ve tabancalı saldırıya uğrayan F.B., merminin sıyırması sonucu hafif şekilde ve bıçakla yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan F.B., tanımadığı bir kişinin çekyat yaktığını, onu uyarınca da balta, bıçak ve silahlı saldırdığını söyledi.

Olayda darp sonucu yaralanan M.Ö. de 112 ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan F.B. ve M.Ö. ile M.Ö.’nün darp edilmesi olayına karıştığı iddia edilen R.D. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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