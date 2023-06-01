Samsun’da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası başladı

Samsun’da Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Bakanının da aralarında bulunduğu 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı davası başladı.

Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde 26 Kasım 2022’de silahlı saldırıya uğrayan Ali Akgül, Hasan Kol, Hakan Ö., Emirhan B. ve Ercan S. yaralanmış, Ali Akgül kendisine ait büroda hayatını kaybetmişti. Yaralılardan Hasan Kol da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Akgül’ün Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı, yaralılardan Emirhan B.’nin ise yine aynı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tutuklanan Emirhan B. ile tutuksuz olan Erkan İ. ve Murat A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Emirhan B. tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık Emirhan B., "Ben kimseye ateş etmedim. Arbede sırasında havaya sıktım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Ercan İ. ise, " Emirhan’ın iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Silah sesi duydum. Maktul Hasan benim önüme düştü. Emirhan ateş etmeye devam edince kendimi korumak için Emirhan’a doğru ateş ettim. Mermim bittikten sonra kaçmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Murat A. ise, "Olay gecesi Emirhan benden silahımı istedi. Ben kendisine vermeyince boğazıma sarılıp silahımı aldı. Emirhan benim yanımdan ayrıldıktan birkaç dakika sonra silah sesleri duydum. Bende karakola gidip silahımı gasp ettiğini söyledim. Bu olayla hiçbir ilgim yoktur" şeklinde konuştu.

Duruşmada tanıklar dinlendi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.