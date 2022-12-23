Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu suçüstü yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen M.F.A. ve H.T.’yi takibe aldı. Söz konusu şüpheli şahıslar ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şüpheli şahıslar ile fiziki temas kuran 1 kullanıcı şahıstan 0,10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Söz konusu şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Soruşturma devamında şüpheli M.F.A. ve H.T.’nin adreslerinde yapılan aramada, 5 paket halinde toplam 1,38 gram metamfetamin maddesi, 0,33 gram esrar maddesi, 0,06 gram sentetik bonzai (kannabinoid) maddesi, 3 adet ecstasy hap, 6 kapsül sentetik ecza, 1 adet esrarlı sigara ve 4 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi.

Arama esnasında söz konusu adreste bulunan 7 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan M.F.A. ve H.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.