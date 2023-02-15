Samsun’da 2 bin 375 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun’da KOM polisi tarafından bir tırda yapılan aramada 2 bin 375 litre etil alkol ve bin adet etil alkol etiketi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 55 plakalı tırda aramada yaptı. Yapılan aramada 2 bin 375 litre etil alkol ve bin adet etil alkol etiketi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler U.K. ve N.Ö. hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.