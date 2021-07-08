Son Dakika
Samsun’da 2 bin 333 tarihi sikke ele geçirildi
Samsun’da Amisos dönemine ait 2 bin 333 adet sikke ele geçirilerek 1 şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 08.07.2021, 15:30
Samsun’da Amisos dönemine ait 2 bin 333 adet sikke ele geçirilerek 1 şahıs gözaltına alındı.Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma yapıldı. Canik ilçesi Yenimahalle’de şüpheli 1 şahsa ait iş yeri ve eklentileri ile aracında yapılan arama neticesinde 2 bin 333 adet Amisos dönemine ait sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.