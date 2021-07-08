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Samsun’da 2 bin 333 tarihi sikke ele geçirildi

Samsun’da Amisos dönemine ait 2 bin 333 adet sikke ele geçirilerek 1 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 08.07.2021, 15:30
Samsun’da 2 bin 333 tarihi sikke ele geçirildi

Samsun’da Amisos dönemine ait 2 bin 333 adet sikke ele geçirilerek 1 şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma yapıldı. Canik ilçesi Yenimahalle’de şüpheli 1 şahsa ait iş yeri ve eklentileri ile aracında yapılan arama neticesinde 2 bin 333 adet Amisos dönemine ait sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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