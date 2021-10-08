Samsun’da 2 bin 113 adet kaçak telefon aksesuarları ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin 113 adet kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 bin 113 adet kaçak batarya, şarj cihazı ve kulaklıktan oluşan telefon aksesuarları ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak bir şahsa yasal işlem yapıldı.