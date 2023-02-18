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Samsun’da 19,5 yıl hapis cezası bulunan 13 suçtan aranan şahıs yakalandı
Samsun’da 71 suç kaydı bulunan, 13 suçtan aranan ve 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Asayiş 18.02.2023, 11:56
Samsun’da 71 suç kaydı bulunan, 13 suçtan aranan ve 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 71 suç kaydı, 13 ayrı suçtan aranması ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.O.’yu (36) yakalayarak gözaltına aldı. 3 yıldır arandığı öğrenilen M.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Tutuklanan M.O., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.