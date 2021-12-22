Samsun’da 16 yaşındaki çocuk, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu uçuşturucu sattığı tespit edilen 16 yaşındaki M.E.’yi kovalamaca sonucu yakaladı. M.E.’nin üzerinden 28 adet, uyuşturucu verdiği iddia edinilen bir kişiden de 7 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayın devamında M.E.’nin ikametinden yapılan aramada 483 adet sentetik ecza ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.